Geduldig ließ sich Fahrer Dietmar Rumpke, der gemeinsam mit Hubert Kruse seit 5.30 Uhr auf Achse war, von den neugierigen Schülern mit Fragen löchern. Rumpke erklärte, wie die Presse funktioniert, die den im Bauch des Fahrzeugs verschwundenen Unrat platzsparend zusammendrückt. „Euer Container kann 300 Kilo wiegen, unser Wagen kann Behälter bis zu zwei Tonnen hochziehen“, erklärte der Müllwerker. Die Hollager Grundschüler wissen nun auch, dass der Müll getrocknet und verbrannt wird.

„Macht die Arbeit Spaß?“, fragte einer. Rumpke lächelte: „Im Winter ja, im Sommer nein.“ Besen und Schaufel steckten am Fahrzeug, damit Vorbeigefallenes beseitigt werden könne, sagte er.

Nun konnten Interessierte den Hebel bedienen, mit dem die Abfallbehälter hochgehoben wurden. Fasziniert schaute Erstklässler Timon hinterher, lenkte den Hebel in die andere Richtung und ließ den Schul-Container herunter.

Es war für Lehrerinnen und Schüler eine beeindruckende Demonstration. Rainer Püngel von der Awigo freute sich über das große Interesse der kleinen Hollager. Den Besuch hatte Diplom-Biologin Monika Schotemeyer vermittelt, die den Lernstandort Noller Schlucht betreut und mit der die Grundschule eine langjährige Kooperation pflegt. „Sie hat gesagt, die Johannisschüler waren so engagiert im Lernstandort bei der Sache, dass wir ihnen zeigen sollten, wie ein Müllwagen funktioniert“, berichtete Püngel.

Die Kinder hatten zu Hause viel zu berichten. So bleiben die Familien informiert, welche Stationen sie auf dem Weg zur Umweltschule ansteuern. Beispiele: Müll trennen in der Schule. Schulfrühstück in wiederverwendbaren Behältern transportieren. „Wir überlegen, im nächsten Jahr für Biomüll einen Kompost anzulegen“, erklärte Schulleiterin Ursula Marpe. Umweltschutz sei schon lange im Schulgeschehen verankert und werde von Eltern, Lehrern und Förderverein gemeinsam getragen. Ein weiteres Ziel sei, an der Schule mit weniger Papier auszukommen. An kleine Lebewesen draußen dachten die Johannisschüler ebenfalls und haben Insektenhotels gebaut. „Im Winter werden wir in einer AG Nistkästen bauen“, verriet Marpe. Sie verdeutlichte damit, dass Kinder am besten verstehen, wenn sie im wortwahren Sinn begreifen können.