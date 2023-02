In teilweise sehr aufwendigen Kostümen feierten die Damen des Ruller KFD ihren Frauenkarneval zum Motto „Unter dem Meer“. Foto: Christoph Beyer up-down up-down Zwei Partys am Wochenende Hochstimmung und ausgefallene Kostüme beim Ruller Frauenkarneval Von Christoph Beyer | 12.02.2023, 12:12 Uhr

„Unter dem Meer“ lautete das Motto beim Frauenkarneval der KFD (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) in Rulle. Rund 80 Damen feierten am Freitagabend ausgelassen im Saal des Gasthaus Nieporte und genossen dabei ein vielfältiges Programm. Am Samstag folgte eine zweite Party.