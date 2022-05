Hundehaufen am Wegesrand - keine Seltenheit. Es kann gefährlich und teuer werden, sie liegen zu lassen. FOTO: dpa/Christoph Schmidt Ekelig und gefährlich Hundehaufen: Fünf Gründe, die Hinterlassenschaften einzusammeln Von Jessica von den Benken | 26.05.2022, 12:00 Uhr | Update vor 16 Min. | 6 Leserkommentare

Liegengelassene Hundehaufen sind ekelerregend - egal ob am Wegesrand, auf Feldern, Wiesen oder in Wäldern. Was viele jedoch nicht wissen: Die Hinterlassenschaften sind gefährlich und können teuer werden. Warum?