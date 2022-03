Zurzeit hat Wallenhorst Standesbeamtinnen: Christel Huesmann (links) arbeitet Nachfolgerin Eva-Maria Meins-Niemann ein. FOTO: Thomas Osterfeld Die Neue steht schon bereit Eva-Maria Meins-Niemann wird das Wallenhorster Standesamt übernehmen Von Jessica von den Benken | 24.03.2022, 09:24 Uhr

Ob Eva-Maria Meins-Niemann ebenso viele Ehen schließen wird wie ihre Vorgängerin Christel Huesmann, wird sich zeigen. Die Messlatte liegt jedenfalls hoch: Huesmann kommt auf gut 2000 Ehen in 20 Jahren. Bis Huesmann in den Ruhestand geht, arbeiten die beiden Wallenhorster Standesbeamtinnen zusammen. Was erleben sie dabei? Sagen alle Paare „Ja“? Und was macht den Job so besonders?