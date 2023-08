Witterungsbedingt seien die Pflanzen im Bereich von Gullys und Rinnsteinen zuletzt stark gewachsen, stellt die Gemeinde Wallenhorst in einer Mitteilung fest. Regenwasser könne dadurch nicht richtig abfließen, was die Gefahr von Überschwemmungen erhöhe.

Betroffene Anlieger werden deshalb gebeten, übermäßiges Unkraut an den Rändern öffentlicher Straßen zu entfernen. Denn laut der örtlichen Straßenreinigungssatzung seien Grundstückseigentümer in Wallenhorst „nicht nur für die Reinigung des Gehweges vor ihrem Haus zuständig, sondern auch für eine saubere Gosse und einen ungehinderten Abfluss des Regenwassers in den Gully“.

Auch überstehende Bäume, Hecken und Sträucher zurückschneiden

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass auf öffentliche Straßen und Gehwege ragendes Grün zurückgeschnitten werden solle – möglichst bis an die Grundstücksgrenze. Dies diene der Verkehrssicherheit, insbesondere von Fußgängern und Radfahrern.

Für Fragen rund um das Thema Straßenreinigung steht Klaus Schwegmann vom Ordnungsamt der Gemeinde Wallenhorst zur Verfügung. Er ist erreichbar unter Telefon 05407/888-302 sowie per E-Mail an klaus.schwegmann@wallenhorst.de.