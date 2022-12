Frische Brötchen in Belm, Wallenhorst und Bissendorf am 1. Weihnachtstag. Welche Bäcker haben geöffnet? Archivfoto: Jens Kalaene up-down up-down 25. Dezember 2022 Haben Bäckereien in Belm, Wallenhorst und Bissendorf am 1. Weihnachtstag geöffnet? Von Hannah Baumann | 21.12.2022, 19:17 Uhr

Frische Brötchen am 1. Weihnachtstag? Zumindest in Belm, Wallenhorst und Bissendorf hat kein Bäcker geöffnet. Doch im weiteren Umkreis gibt es Bäckereien, die am 25. Dezember 2022 öffnen.