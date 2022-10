340.000 Euro - rund 225 Euro pro Quadratmeter - möchte die Gemeinde Wallenhorst gern für die alte Feuerwache neben der St.-Bernhard-Grundschule in Rulle haben. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down 340.000 Euro für Gebäude im Ortskern? Gemeinde Wallenhorst sucht Investoren für alte Feuerwache in Rulle Von Andreas Wenk | 10.10.2022, 10:10 Uhr

Die alte Feuerwache in Rulle kommt unter den Hammer. In einem zweistufigen Verfahren will die Gemeinde Wallenhorst zunächst Vorschläge von Investoren einholen, bevor sie in weitere Planungen eintritt.