Die Kirchengemeinde Rulle wird von einem schweren Fall der Untreue erschüttert. (Archivbild) FOTO: Michael Hehmann „Besonders schwerer Fall“ Gewerbsmäßig Geld veruntreut? Ruller Kirchen-Finanzchef droht Haft Von Wilfried Hinrichs | 20.05.2022, 12:11 Uhr

Für den Griff in die Kirchen-Kasse droht dem früheren Finanzchef der Kirchengemeinde St. Johannes in Rulle eine Gefängnisstrafe. Denn die Staatsanwaltschaft ermittelt in einem „besonders schweren Fall“.