Gegen einen ehemaligen Rendanten der Kirchengemeinde St. Johannes startet am Mittwoch der Prozess. Archivfoto: Michael Hehmann up-down up-down Zehntausende Euro veruntreut? Ex-Finanzchef einer Ruller Kirchengemeinde wird der Prozess gemacht Von Markus Pöhlking | 14.02.2023, 14:31 Uhr

Am Mittwoch muss sich der ehemalige Finanzchef der Kirchengemeinde St. Johannes in Wallenhorst-Rulle vor Gericht verantworten. Er soll Gelder in fünfstelligem Bereich veruntreut haben.