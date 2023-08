Ernteaktion „Gelbes Band“

Das Ernteprojekt „Gelbes Band“ bringt Menschen, die zu viel Obst an ihren Bäumen haben, und jene, die gerne selbst Obst pflücken möchten, aber keinen Baum haben, zusammen. Das Prinzip ist einfach: Ein gelbes Band am Obstbaum signalisiert, dass hier jeder kostenlos und ohne zu fragen für den Eigenbedarf ernten darf. Weitere Informationen zur Aktion stehen auf den Internetseiten des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) sowie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur Verfügung:

Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft: www.zehn-niedersachsen.de

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: www.bmel.de

Die Gemeinde Wallenhorst nimmt an der Ernteaktion teil

Die Gemeinde Wallenhorst teilt mit, dass sie an der Ernteaktion „Gelbes Band“ teilnimmt. In den vergangenen Jahren wurden alte, regionale Apfelsorten angepflanzt, um Grünflächen attraktiver zu gestalten. Ein schöner Nebeneffekt sind nach Angaben der Gemeinde die leckeren Äpfel. In den kommenden Wochen besteht die Möglichkeit, das Obst von Obstbäumen, die mit einem gelben Band gekennzeichnet sind, kostenlos zu pflücken. Dazu gab die Gemeinde bekannt, an welchen Standorten die gekennzeichneten Bäume sich befinden. Auch in Hasbergen lohnt es sich, nach gelben Bändern an Obstbäumen Ausschau zu halten.

Hier darf in Wallenhorst gepflückt werden:

Parkallee

In der Barlage

Windthorststraße

Stapelkamp

Fußweg im Wohngebiet „Ruller Esch“

Hier darf in Hasbergen gepflückt werden:

Gaster Berg 1

Was muss beim Pflücken beachtet werden?

„Guten Appetit!“, wünscht die Gemeinde Wallenhorst, weist aber auch daraufhin, dass beim Pflücken auf die Reife der Äpfel geachtet werden sollte. Einige Sorten seien bereits jetzt reif, andere erst in ein paar Wochen. Ob ein Apfel reif sei, lasse sich daran erkennen, dass die Kerne im Inneren braun werden und die Früchte sich durch leichtes Drehen vom Ast lösen lassen.