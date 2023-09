Die Tour führt von Wallenhorst nach Wersen und über Halen nach Hollage und erreicht auf ruhigen Nebenwegen immer wieder Ziele, die mit Wasser zu tun haben: den Stichkanal mit Dükern und Schleuse, zwei Seen, drei Wassermühlen sowie zwei Flüsse und deren Zusammenfluss an verschwiegener Stelle. Mit fundierten Informationen und Schautafeln stellt Peter Simon eine Beziehung zu dem Gesehenen her. Geschichte und Geschichten machen die Schauplätze im früheren Grenzgebiet zwischen dem Bistum Osnabrück und Preußen lebendig.

40 Kilometer radeln mit oder ohne E-Bike

Die Tour ist circa 40 Kilometer lang und beginnt um 11 Uhr an der Annakapelle im Wallenhorster Zentrum. Sie ist auch ohne E-Bike gut zu bewältigen, sagt der Veranstalter. Nach etwa zwei Dritteln der Strecke ist eine Einkehrpause geplant. Bei Dauerregen wird die Tour auf Sonntag (29. Oktober) verschoben. Anmeldungen nimmt Peter Simon unter Telefon 05407 8575577 oder per E-Mail an arps54@web.de entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro pro Person.

Lesen Sie auch: Bau einer Fuß- und Radwegbrücke am Stichkanal in Osnabrück beginnt

Auch individuelle Touren möglich

Die Wallenhorster Gästeführerinnen und Gästeführer bieten auch weitere Radtouren und Führungen an. Für Gruppen und Unternehmen werden auf Anfrage individuelle Angebote konzipiert. Weitere Informationen finden sich dazu auf der Internetseite wallenhorst.de/gaestefuehrungen.