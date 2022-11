Der brennende Baumstupf in einem Waldstück in Wallenhorst hätte einen Waldbrand auslösen können. Symbolfoto: dpa/Julian Stähle up-down up-down Vermutlich Brandstiftung in Rulle Fußgängerin verhindert einen Waldbrand in Wallenhorst Von Anke Schneider | 07.11.2022, 11:15 Uhr

Am Sonntagvormittag, 6. November, in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße „In der Masch“ hat eine Baumwurzel gebrannt. Eine Fußgängerin war gegen 11.30 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und informierte die Feuerwehr.