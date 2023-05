Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Rettungshubschrauber vor Ort Fünfjähriges Kind bei Autounfall in Wallenhorst schwer verletzt Von Hannah Baumann | 15.05.2023, 19:10 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache ist es in Wallenhorst in der Straße Am Haupthügel am späten Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein fünfjähriger Junge verletzte sich dabei schwer.