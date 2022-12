Monika Scholz und Geschäftsführer Manfred Inden überreichten dem 1. Vorsitzenden des Vereins der Osnabrücker Tafel, Hermann Große-Marke (l.) eine Spende von 5000 Euro. Foto: Robert Schäfer up-down up-down Eiffage Infra-Nordwest Wallenhorster Unternehmen spendet 5000 Euro für die Osnabrücker Kindertafel Von Robert Schäfer | 01.12.2022, 14:01 Uhr

Statt Werbegeschenke zu verteilen, spendet das Wallenhorster Straßenbauunternehmen Eiffage Infra-Nordwest auch in diesem Jahr wieder zur Weihnachtszeit an Helfer in der Region.