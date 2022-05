Die Klosterkirche Rulle (Archivfoto). Der Rendant der Kirchengemeinde St. Johannes soll Gelder veruntreut haben. FOTO: Michael Hehmann Staatsanwaltschaft ermittelt Finanzchef der katholischen Kirche in Rulle soll Geld für sich abgezweigt haben Von Wilfried Hinrichs | 19.05.2022, 17:13 Uhr

Der Schatzmeister der Kirchengemeinde St. Johannes in Wallenhorst-Rulle steht unter dem Verdacht, über viele Jahre kirchliche Gelder in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Der Schaden geht in die Zehntausende.