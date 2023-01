Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down 10.000 Euro Schaden Feuerwerksreste setzen Mülltonne in Wallenhorst-Hollage in Brand Von Sandra Dorn | 01.01.2023, 13:18 Uhr

Nach dem Feuerwerk empfiehlt es sich, die Böller-Reste sicher abkühlen zu lassen. Sonst kommt es zu Meldungen wie dieser: In Wallenhorst-Hollage ist in der Silvesternacht eine Mülltonne in Brand geraten - mit weitreichenden finanziellen Folgen.