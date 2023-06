Im Brandrauch, wie hier bei einem Einsatz in einem Jugendzeltlager, sind krebserregende Stoffe enthalten. Dagegen will sich die Feuerwehr Wallenhorst künftig besser schützen. Foto: Feuerwehr Wallenhorst up-down up-down Neues Hygienekonzept Feuerwehr Wallenhorst rüstet sich gegen Krebserkrankungen Von Anke Schneider | 21.06.2023, 11:12 Uhr

Die Feuerwehr Wallenhorst erarbeitet ein neues Hygienekonzept. Der Grund: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat festgestellt, dass Feuerwehrleute in hohem Maße Gefahr laufen, im Laufe ihres Lebens an Krebs zu erkranken.