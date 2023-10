Keine Verletzten Feuer in Wallenhorst: Feuerwehr eilt zu Wohnhaus Von Sven Mechelhoff | 03.10.2023, 23:38 Uhr Feuer in Wallenhorst: Die Feuerwehr löscht dort ein Wohnhaus. Foto: Michael Gründel up-down up-down

In Wallenhorst ist am Dienstagabend ein Wohnhaus in Brand geraten.