Ruller Wohnhaus in Brand Feuer in Wallenhorst: 92-Jährige durch Nachbarn vor den Flammen gerettet , Jessica von den Benken und | 03.10.2023, 23:38 Uhr | Update vor 14 Min. Von Raphael Steffen Sven Mechelhoff | 03.10.2023, 23:38 Uhr | Update vor 14 Min. Im Wallenhorster Ortsteil Rulle ist am Dienstagabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Foto: Nord-West-Media up-down up-down

In Wallenhorst ist am Dienstagabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Das Obergeschoss eines Gebäudes in der Straße Ostenort im Ortsteil Rulle stand in Flammen. Verletzt wurde niemand.