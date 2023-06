Die Polizei sucht Zeugen für den Brand in einer Sporthalle in Wallenhorst. Foto: dpa/Robert Michael up-down up-down Polizei sperrt Halle Feuer in Wallenhorster Sporthallen-Toilette Von Anke Schneider | 07.06.2023, 13:20 Uhr | Update vor 13 Min.

In einer Toilettenkabine im Umkleidebereich einer Gymnastikhalle in Wallenhorst hat es am Dienstag gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.