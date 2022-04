Ein buntes Festprogramm rund um die Hofstelle Duling lud zum Verweilen ein. Neben einer Kunsthandwerker-Ausstellung, die Aquarelle, Keramik und Schmuck präsentierte, informierten sich die Besucher am Stand des Bürgervereins und verschafften sich einen Eindruck über die zurückliegende Vereinsgeschichte. „Der Bürgerverein hat von Beginn an aktiv gearbeitet und ein Gemeinschaftsgefühl für Wallenhorst entwickelt“, sagte Frank Kochmann, während er mit seiner Frau Marianne in alten Fotoalben des Bürgervereins blätterte.

Seine besondere Anerkennung gelte Voerste, so Kochmann weiter, der immer aktiv und glaubwürdig gewesen sei. Auch Wallenhorsts Bürgermeister Ulrich Belde sparte nicht mit Lob. Er brachte es in seiner Begrüßungsrede auf den Punkt: „Der Bürgerverein hat unermüdlich daran mitgewirkt, das Wir-Gefühl in der Gemeinde weiterzuentwickeln.“ In kritischer Solidarität mit konstruktiver Urteilskraft habe der Verein seit 40 Jahren das Handeln und Tun im Rathaus verfolgt und begleitet. Er habe nachhaltig mitgewirkt, gemeinsam die Gemeinde Wallenhorst nach der Gebietsreform zu entwickeln. Anerkennend überreichte Belde im Anschluss an seine Laudatio Voerste eine eigens für diesen Anlass angefertigte Skulptur des Osnabrücker Designers Dominikus Witte mit dem Titel: Wallenhorst – die Gemeinschaft der vier Ortsteile.

Neben vielen Glückwünschen und Gesprächen über Vergangenheit und Zukunft stand das fröhliche Rahmenprogramm im Mittelpunkt des Veranstaltungswochenendes. Zum Tauziehwettbewerb trafen sich Vertreter der Gemeinde, der Parteien und Vereine und lieferten sich einen außerordentlich fröhlichen Kampf. Auch die Cafeteria der Landfrauen und des Frauenbundes fanden regen Zuspruch. Leckere Torten und einladend duftender Kuchen versüßten das Jubiläumswochenende. „Es ist wunderschön, ganz besonders für Kinder“, betonte Ines Bürger von der Wallenhorster Hanse, während sie über das Festgelände schlenderte. Dies bestätigten die beiden achtjährigen Freunde Tom und Ole. „Es macht Spaß hier zu spielen“, meinten die beiden und liefen ausgelassen Richtung Hüpfburg. Besonders gut gefiel der zehnjährigen Nora der Kanninchen-Streichelzoo des Zuchtvereins I78 aus Hollage. „Die sind so schön weich und lieb“, meinte die junge Tierliebhaberin während sie Speedy, einen schwarz-weißen Zwergwidder, ausgiebig kraulte.

Etwas weiter, im Schminkzelt, kreierte Kerstin Jones fröhliche Kunstwerke in strahlende Kindergesichter. „Die Mädchen lassen sich am liebsten Blumenbilder schminken“, verriet Jones. Nach guter Bürgervereins-Tradition kamen selbstverständlich auch die Erwachsenen während der Festtage auf ihre Kosten. So lockerten am Samstag Szenen des Theaterstücks „TV-Nonstop“, gespielt von der Wallenhorster Theatergruppe „Die Märchenhaften“ sowie das Platzkonzert des Bläserchors Rulle das Programm auf. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Musik. Bereits ab elf Uhr spielte die „Happy-Jazz-Society“ und am Nachmittag präsentierten sich das Wallenhorster Blasorchester und der Spielmannszug Hollage neben vielen anderen Vereinen, Verbänden und Sponsoren, die sich aktiv an der Veranstaltung beteiligten.