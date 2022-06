Auch eine Familienfahrt zum Erlebnis-Zoo Hannover findet sich im Ferienspaß-Angebot. FOTO: dpa/Julian Stratenschulte Wunschlisten bis 28. Juni erstellen Gemeinde Wallenhorst bietet Ferienspaß für Kinder und Jugendliche an Von Anke Schneider | 07.06.2022, 15:44 Uhr

Damit in den Ferien zu Hause keine Langeweile aufkommt, gibt es in Wallenhorst in jedem Sommer ein Veranstaltungsangebot für Kinder und Jugendliche. Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde Wallenhorst gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden ein vielseitiges Programm gestaltet.