Am Freitag, 14. April, waren Trickdiebe in Osnabrück-Pye und Wallenhorst unterwegs. Einen der Täter konnte die Polizei schnappen. Ein Täter festgenommen Falsche Handwerker in Wallenhorst und Osnabrück-Pye unterwegs Von Anke Schneider | 19.04.2023

Am Freitagvormittag haben falsche Handwerker in Osnabrück-Pye und in Wallenhorst ihr Unwesen getrieben. Sie klingelten an Haustüren um sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen. Die Opfer sind meist hoch betagte Senioren.