FOTO: NWM-TV Rettungsheli flog leer zurück Fett-Explosion in Wallenhorster Pfadfinderlager: Wie geht es dem Verletzten? Von Markus Pöhlking | 04.07.2022, 17:45 Uhr

Dem 34-jährigen Mann, der am Sonntag bei einer Fettexplosion in einem Pfadfinderlager in Wallenhorst schwer verletzt wurde, geht es „den Umständen entsprechend“ gut. Der Rettungshubschrauber, der am Sonntag am Unfallort im Einsatz war, flog leer zurück.