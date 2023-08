Nicola Speckmann als Organisatorin Wallenhorst: Nachbarschaftlicher Flohmarkt am Pingelstrang in Hollage Von Niklas Pohlmann | 10.08.2023, 14:59 Uhr Nicola Speckmann lädt zum Flohmarkt im Wallenhorster Ortsteil Hollage-Ost ein. Foto: Helmut Speckmann up-down up-down

Ein privat organisierter Nachbarschaftsflohmarkt findet erstmals am Samstag, 2. September, in Hollage-Ost in der Straße Am Pingelstrang statt. Zwischen 11 und 17 Uhr besteht hier Gelegenheit zum Bummeln, Stöbern und Kaufen. Welche Vorteile dieser Flohmarkt mit sich bringt und bis wann Sie noch Ihren Stand anmelden können.