Die Überlebenschancen sinken stündlich: Vier Menschenleben konnten die Helfer von @fire aus den Trümmern retten. Foto: @fire Mit 40 Helfern im Einsatz Wallenhorster Organisation @fire rettet im türkischen Erdbebengebiet vier Menschen Von Markus Pöhlking | 09.02.2023, 17:14 Uhr

Die in Wallenhorst ansässige Organisation @fire ist mit 40 Helfern im türkischen Erdbebengebiet im Einsatz. Die Chancen, in den dortigen Trümmern Überlebende zu finden, sinken stündlich. Dennoch gelang den Rettern in der Nacht zum Donnerstag ein kleines Wunder.