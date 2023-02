Die Alte Feuerwache steht im Zentrum von Rulle am St. Bernhardsweg. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Grundstück und Haus in zentraler Lage Alte Feuerwache in Rulle: Gemeinde wünscht sich Café und Wohnungen Von Marcus Alwes | 21.02.2023, 08:21 Uhr

Spätestens kurz nach der Sommerpause soll im Wallenhorster Rat die Entscheidung über die Zukunft der Alten Feuerwache in Rulle fallen. Das Grundstück befindet sich samt Gebäude in zentraler Lage im Ortskern am „Andachtsplatz“ zwischen Ärztehaus und Grundschule.