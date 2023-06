Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 16.45 Uhr. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Polizei bittet um Zeugenhinweise Einbruch ins Pfarrheim der Kirchengemeinde St. Alexander Wallenhorst Von Jean-Charles Fays | 25.06.2023, 14:36 Uhr

Einbrecher haben am Samstag das Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde St. Alexander Wallenhorst ins Visier genommen. Die Tat ereignete sich zwischen 9.30 Uhr und 16.45 Uhr. Die Polizei teilte am Sonntag mit, wie die Eindringlinge in das Gebäude gelangten und welchen Schaden sie anrichteten.