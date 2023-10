Per Edeka-App oder Deutschlandcard können die grasgrünen Einkaufswagen samt ihrer Scanner von den Kunden aktiviert werden. Sie stehen in einem neu errichteten Unterstand vor dem Kuhlmann-Markt an der Osnabrücker Straße bereit.

In einem Unterstand vor dem Einkaufmarkt sind die digitalen Einkaufswagen zu finden. Foto: Marcus Alwes

„Die Kunden scannen die Produkte ganz einfach während des Marktrundgangs selbst und packen sie in die Einkaufstaschen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Dadurch müssen die Waren an der Kasse nicht mehr auf das Band gepackt und von der Kassierkraft gescannt werden.“ Der Bezahlvorgang reduziere sich somit auf wenige Minuten, so Kaufmann Marc Kuhlmann.

Interesse bereits am ersten Tag sehr rege

Wer genau hinschaute, konnte es sehen: Schon am ersten Tag war das Interesse der Kunden an dem neuen Serviceangebot sehr rege. „Das ist echt einfach“ und sei für ihn „eine tolle Sache“, bilanzierte beispielsweise der Hollager Thomas Kreth nach Abschluss seines Einkaufes in Lechtingen. Am Unterstand der Wagen, aber auch im Eingangsbereich des Geschäftes sowie an den Kassen beantworteten unterdessen die Edeka-Mitarbeiter die Fragen weiterer Bürger.

Durch den Easy Shopper, den es inzwischen in rund 160 vergleichbaren Märkten gebe, „werden keine Arbeitsplätze abgebaut“, heißt in der Unternehmensmitteilung. Vielmehr hätten die Angestellten „so etwas mehr Zeit für Service-Arbeiten oder persönliche Beratung der Kunden“.

Für den Kuhlmann-Markt an den Osnabrücker Straße gibt es mittelfristig Umbau- und Erweiterungspläne. Foto: Marcus Alwes

Parkplatzüberdachung beginnt Ende Oktober

Marc Kuhlmann kündigte ferner an, auf dem Gelände in Lechtingen noch Ende Oktober 2023 mit den ersten Arbeiten für eine Überdachung zahlreicher Parkplätze vor seinem Einkaufsgeschäft beginnen zu wollen. Das Bauvorhaben solle rechtzeitig zu Beginn des Weihnachtsgeschäftes abgeschlossen werden.

Ebenso hält der Kaufmann an der Absicht für eine allgemeine Edeka-Standorterweiterung an der Osnabrücker Straße fest. Zu diesem Projekt, das nicht kurz-, sondern mittelfristig angegangen werden soll, gehören aber auch Umgestaltungspläne des benachbarten Aldi-Marktes.