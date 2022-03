Der Fall eines Wallenhorster zeigt, wie riskant es ist, Bankdaten am Telefon anzugeben. Angebliche Bankmitarbeiter können die Informationen für den Zugriff aufs Konto nutzen - und so großen Schaden anrichten. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Fotostand Bankdaten von Senioren erschlichen Anzeige eines Wallenhorsters lässt betrügerisches Callcenter auffliegen Von Anke Herbers-Gehrs | 10.03.2022, 08:05 Uhr

Die Anzeige eines Wallenhorster brachte eine Reihe von Ermittlungen gegen eine Bande in Gang, die sich über Anrufe Bankdaten verschaffte und so Zugriff auf private Konten hatte. Am Osnabrücker Amtsgericht läuft deswegen ein Prozess gegen einen 46-jährigen.