Einen Grund zu gratulieren gab es zudem. So hatte der Betrieb erst am Wochenende sein zehnjähriges Bestehen gefeiert und der Chef seinen Geburtstag. „Da können wir ja noch singen“, sagte Steinmeier herzlich und schüttelte Sandmann auf dem Weg zu den Werkshallen erneut die Hand. Während im Hintergrund die Funken der Schweißarbeiter flogen, erklärte der Geschäftsführer den Politikern die technischen Anlagen.

„Im Mittelstand können wir nicht so schnell wachsen“, erzählte er. „Denn wir müssen das Geld erst verdienen, bevor wir es investieren.“ „Das ist aber auch ein Vorteil“, urteilte Schwanholz. Denn ein langsames aber stetiges Wachstum sei für viele Firmen gesünder.

Auch über die Ausbildungsproblematik wurde an diesem Nachmittag diskutiert. Gemeinsam mit anderen mittelständischen Unternehmen aus der Region will Purplan mit der Initiative „Let‘s Mint“ Schüler für technische Berufe begeistern. Vor allem im Bereich der dualen Ausbildung fehle es an Nachwuchs, der sich für technische Berufe interessiert. So mache sich auch bei Purplan der Mangel von Fachkräften bemerkbar. Denn viele Schweißer kämen aus dem Ausland. Steinmeier konnte diese Problematik verstehen.

Er warnte davor, dass die Defizite in Deutschland zu einseitig gelöst werden. „Wir müssen uns in Zukunft mehr um den Stellenwert der dualen Ausbildung kümmern“, sagte er. Während vor zehn Jahren die Jugendarbeitslosigkeit ein großes Problem gewesen sei, solle man heute darauf achte, Ausbildungsberufe nicht auszuhöhlen. „Wir müssen mehr in unsere Bildung investieren“, forderte Steinmeier. „Denn bei den Fachkräften dürfen wir uns nicht auf das Ausland verlassen, sondern müssen auf unsere jungen Leute setzen.“

TEASER-FOTO: