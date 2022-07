Zum vierten Mal spricht das Ruller Haus mit diesen Lese-Erlebnis-Tagen Grundschulkinder an, die sich über das reine Lesen hinaus, kreativ mit dem Medium Buch auseinandersetzen möchten. Der Andrang ist jedes Jahr so groß, dass die Anzahl der Teilnehmerplätze inzwischen verdoppelt wurde. Scholze führt die Osterlesetage immer mit Unterstützung von Marlies Imeyer aus dem Ruller Haus und einem Künstler aus dem Osnabrücker Land durch. Was lag jetzt näher, als passend zum Thema auch eine Illustratorin mit ins Boot zu holen? Genauso wurde es gemacht: Nina Lükenga, eine Osnabrücker Illustratorin und Grafikerin, die im Ruller Haus momentan ohnehin eine Ausstellung ihrer Werke zeigt, erklärte sich bereit, auch die Lese-Tage mitzugestalten.

Nachdem sie am ersten Tag eine Entdeckungsreise durch die Illustrationen in den Büchern von Astrid Lindgren unternommen hatten, durften die Kinder am zweiten Tag mit Lükenga kreativ ans Werk gehen. „Ich habe den Kindern von mir vorgedruckte Sammelmappen mitgebracht, die sie selbst weitergestalten dürfen“, erklärt Lükenga, während die Kinder fleißig malen, zeichnen und stempeln. Stempeln deshalb, weil Nina Lükenga in ihren Arbeiten selbst viel mit Druck- und Stempeltechniken arbeitet, wie sie den Jungen und Mädchen zuvor bereits erklärt hat. Grundsätzlich ziehe sie es vor, mit Fundstücken eigene Druckverfahren zu entwickeln. So sollten die Kinder es nun auch kennenlernen. Astrid und Julia haben sich die vorgegebene Stempelfläche als Wiese gedacht. Davon ausgehend haben sie Blumen, Schmetterlinge und andere Motive, die man im Frühling in der freien Natur findet, rings um die Wiese angeordnet. Und wer sagt denn, dass ein gekaufter Stempel nicht weiterentwickelt werden darf?

Nina Lükenga gibt den Kindern Tipps, wie sie auch mit gekauften Stempeln ihr eigenes Bild weiterentwickeln können. Und das macht sichtlich Spaß: Astrid und Julia malen die filigranen Stempel-Umrisse ihres Schmetterlings mit Farbe aus. Dazu ein paar handgezeichnete Blumen. Fertig ist ihre eigene, individuelle Frühlingsillustration. Die Kinder sind schon gespannt, welches Thema bei den Herbst-Lesetagen im Mittelpunkt steht.