Die Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst setzt sich aus den drei katholischen Kirchengemeinden St. Alexander Wallenhorst, St. Josef Hollage und St. Johannes Rulle zusammen. Unter einem gemeinsamen Motto werden die Pfarrfeste regelmäßig organisiert und gefeiert.

St. Alexander Wallenhorst

Den Auftakt macht am Samstag, 2. September, die Kirchengemeinde Wallenhorst mit einem Flohmarkt am Kindergarten, der insbesondere für Schnäppchenjäger und Familien interessant sein könnte. Abends dürfen sich Musikliebhaber auf die „Alexnacht“ freuen, bei der Live-Musik für Stimmung sorgen soll. Der Sonntag steht im Zeichen des Gottesdienstes und eines Familienfestes, bei dem ein Bühnenprogramm das Angebot abrundet.

Mehr Informationen: Pfarrfest St. Alexander Wallenhorst – Das Programm in der Übersicht

Samstag, 2. September 2023 09.30 Uhr: Flohmarkt für Privatpersonen am Kindergarten

18.00 Uhr: Gottesdienst

19.00 Uhr: „Alexnacht“ inkl. Live-Musik und Happy Hour Sonntag, 3. September 2023 12.00 Uhr: Gottesdienst

14.00 Uhr: Familienfest mit Groschenkirmes und Bühnenprogramm

St. Josef Hollage

Eine Woche später, am 9. September 2023, startet das Pfarrfest in Hollage. Hier beginnt das Fest mit einem Gottesdienst, gefolgt von einer Open-Air-Fete. Am 10. September wird rund um die Kirche eine traditionelle Pfarrkirmes veranstaltet, die sowohl junge als auch ältere Besucher ansprechen soll.

Mehr Informationen: Pfarrfest St. Josef Hollage – Das Programm in der Übersicht

Samstag, 9. September 2023 17.00 Uhr: Vorabendmesse

20.00 Uhr: Open-Air-Fete im Pfarrgarten Sonntag, 10. September 2023 10.30 Uhr: Festhochamt

14.30 Uhr: Pfarrkirmes

St. Johannes Rulle

Die Kirchengemeinde Rulle rundet die Pfarrfeste am 16. September ab. Am Samstag dürfen sich Musikfreunde auf ein Konzert des Männergesangvereins freuen. Der Sonntag bietet nach einem feierlichen Gottesdienst ein vielfältiges Programm: Bei Getränken, Kaffee und Kuchen können die Besucher entspannen, während die jüngeren Gäste sich auf Hüpfburgen austoben oder die Groschenkirmes besuchen. Ein Bühnenprogramm rundet das Angebot ab.