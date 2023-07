Das Heimathaus Hollager Hof von der Südseite. Die Margeriten blühen im Eröffnungsjahr 1998, der Bauerngarten links vor der Remise wächst und gedeiht. Archivfoto: Archiv Heimathaus Hollager Hof up-down up-down Hollager Hof wird 25 Wie das Heimathaus in Hollage vom Balken-Haufen zum Wahrzeichen wurde Von Joachim Dierks | 09.07.2023, 17:57 Uhr

Das Heimathaus Hollager Hof ist alt, sehr alt, nämlich 367 Jahre. Aber in seiner jetzigen Funktion am neuen Standort Uhlandstraße 20 steht es noch nicht so lange. Vor einem Vierteljahrhundert feierte der Trägerverein mit der Lokalprominenz und allen Bürgern die offizielle Eröffnung.