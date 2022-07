Seltsam gerochen habe es in dem Raum schon immer, sagt Schulleiter Hartmut Dobrowolski. Die Schulbücherei war vor sechseinhalb Jahren im Dachgeschoss des Schulgebäudes aus Spenden eingerichtet worden. Die Spenden hatte die Schule auf Initiative des Fördervereins bei ihrem Schulfest im Juni 2006 gesammelt.

Warum aber wurde erst nach sechs Jahren etwas unternommen? Am 23. Mai habe eine routinemäßige Begehung der Schulräume stattgefunden, teilte die Wallenhorster Pressesprecherin Anke Rehling auf Nachfrage mit. Dabei sei die Verwaltung auf den Geruch aufmerksam gemacht worden, und zum ersten Mal sei das Stichwort „Formaldehyd“ als mögliche Ursache gefallen. Die Gemeindeverwaltung habe beschlossen, dies zu überprüfen, und einen Termin für eine Untersuchung festgelegt.

Ende August – also in den Sommerferien – fand eine erste Messung des Formaldehydgehalts in der Raumluft, anschließend in den Regalbrettern und im Teppichboden statt. Der Elternrat wurde im September informiert. Ergebnis des ersten Prüfberichts: ein „kritischer Formaldehydgehalt in den Regalbrettern“, der sich später allerdings als fehlerhaft erwiesen habe. Die Schulleitung, die zu diesem Zeitpunkt von dem Fehler noch nichts wusste, beschloss, die Bücherei vorsorglich zu schließen. „Parallel ließ die Verwaltung ebenfalls vorsorglich die Regale abbauen“, so Rehling. „Grundsätzlich hätte der Raum weiter genutzt werden können, die Gesundheit der Kinder, Lehrkräfte und Eltern hatte aber Vorrang.“

Mehrere Messfehler, Krankheitsfälle und dann noch die Feiertage Ende Dezember – dadurch habe sich das Prozedere so lange hingezogen, erklärt die Gemeinde. Hartmut Dobrowolski bezeichnet die Abläufe als „unglücklich“. „Das sind Massen von Büchern“, sagt er, auf die die Kinder hätten verzichten müssen. Ein Gutachten, das der Holzlieferant Anfang November vorlegte, habe gezeigt, dass der Formaldehydgehalt in den Regalbrettern unbedenklich sei. Sicherheitshalber ließ die Gemeinde dann noch eine weitere Messung durchführen, um festzustellen, „ob dem Geruch organische Ursachen zugrunde liegen“, so Rehling. Das Ergebnis liegt seit Ende vergangener Woche vor: „Unauffällig.“

Sandra Kujas vom Elternbeirat hat Verständnis für das Vorgehen von Schulleitung und Gemeinde. „Vielleicht wurde die Bibliothek ein wenig schnell geschlossen, aber letztlich war das eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte sie. Die Gemeinde will der Schulleitung nun vorschlagen, die Bücherei wieder zu öffnen und regelmäßig zu lüften. Nach einem Gespräch mit der Verwaltung, das am Dienstag stattfinden soll, will die Schulleitung bald entscheiden, wie es weitergeht.

Die Bücherei wird ehrenamtlich von Eltern betrieben. Zweimal wöchentlich ist sie bislang geöffnet gewesen.