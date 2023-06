An der Sportanlage Benkenbusch in Wallenhorst-Hollage treffen sich nachts oft Archivfoto: Helmut Kemme up-down up-down Antrag von Blau-Weiß Hollage Vandalismus: Wird das Sportgelände Benkenbusch nachts geschlossen? Von Joachim Dierks | 17.06.2023, 09:57 Uhr

Scherben, kaputte Netze, Müll: Der Sportverein Blau-Weiß Hollage will die Fußballplätze der Sportanlage Benkenbusch in Wallenhorst außerhalb der Übungszeiten absperren, um weiteren Vandalismus zu verhindern. Doch es gibt Kritik an dem Vorschlag.