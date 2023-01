Geschäftsführer Jörg Schneider muss für die VOS eine schwierige Situation meistern, weil in Wallenhorst zuletzt viele Busfahrten ausgefallen sind. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Transportbetriebe Beckermann und Detering Busse fallen aus: Jörg Schneider über den Fahrermangel in Wallenhorst Von Marcus Alwes | 24.01.2023, 09:05 Uhr

In den vergangenen Monaten kam es in Wallenhorst vermehrt zu Busausfällen. Grund hierfür ist Personalmangel. Unsere Redaktion hat mit Jörg Schneider von den zuständigen Transportunternehmen Beckermann und Detering über die Situation gesprochen und gefragt, warum es so schwierig ist, neue Busfahrer zu gewinnen.