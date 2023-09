Es habe sich „kein Busunternehmen gefunden, das bereit ist, die Strecken vom Festzelt Richtung Hollage und Osnabrück sowie Wallenhorst und Rulle zu bedienen“, heißt es in einer Mitteilung der Festorganisatoren.

Taxi-Stand direkt am Festzelt

Als Alternative zum Bus verweisen sie auf jenen Taxi-Stand, der am 13. und 14. Oktober 2023 einmal mehr in unmittelbarer Nähe zum großen Partyzelt zu finden sein wird. „Alle Gäste, die mit dem Taxi den Heimweg antreten möchten, werden gebeten, ausschließlich diesen Taxistand zu nutzen“, so die Kolpinger. Sie appellieren zudem an die Oktoberfest-Besucher, „Taxen nicht auf der Hansastraße anzuhalten, um sich selbst und andere nicht zu gefährden“.

Auswärtige Taxiunternehmen können übrigens für die Festabende in Hollage eine Sonderlizenz beim Landkreis Osnabrück beantragen, teilt Kolping-Sprecher André Thöle mit. Die Kreisverwaltung nehme entsprechende Anträge gerne entgegen.

Noch Tickets für den 13. Oktober

Für den ersten Festabend am Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr, gibt es noch einige Eintrittskarten im Vorverkauf. Der Preis pro Ticket beträgt 20 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Q1-Tankstelle an der Hollager Straße 151 sowie Schreibwaren Vornholt am Schneidling im Ortsteil Wallenhorst. Die Samstag-Veranstaltung ist hingegen bereits restlos ausverkauft.

Band „Take Five“ erstmals in Hollage

Auf der Festzeltbühne wird an beiden Tagen die Münchner Band „Take Five“ spielen. Sie bestehe aus professionellen Vollblutmusikern mit langjähriger nationaler und internationaler Bühnenerfahrung, unterstreichen die Veranstalter. Selbstverständlich habe die Band „auch schon die Münchner Wiesn gerockt“.

Weitere Informationen zum Oktoberfest in Hollage gibt es online unter kolping-hollage.de/oktoberfest.