„Musik, Kultur, Infostände, Performances und Kulinarisches laden zum Verweilen, Mitmachen und Entspannen ein“, werben die Organisatoren der Osnabrücker Landpartie. Die verschiedenen Orte seien mit dem Fahrrad erreichbar und führten über ausgeschilderte Wege durch die Landschaft.

Eingeladen sind alle Kultur- und Naturinteressierten, den Nachmittag über unterwegs zu sein. Wer möchte, kann sich geführten Radtouren anschließen. An allen Orten finden Veranstaltungen statt. Die Aktionsorte sind durchnummeriert und die Wege mit Sprühkreide gekennzeichnet.

Treffen an der A33

Viele Veranstaltungen finden gleichzeitig statt, in der Regel zwischen 14 und 18 Uhr. Alle Programmpunkte werden ehrenamtlich oder, bei Aufführungen, mit „Hutkasse“ dargeboten. Auf dem Dorfplatz in Icker beispielsweise gibt es unter anderem einen Kreativmarkt, Kunstwerke zum Ausmalen und einige weitere Angebote. Auch Kaffee und Kuchen gibt es.

Dort, wo die A33-Nord in Icker die Straße An der Ruller Flut queren soll, 500 Meter von Böhmers Obstwiese entfernt, inszeniert Britta Habuch eine Performance zum Betrachten und Mitmachen. Dazu gibt es Informationen und Gespräche zum geplanten Autobahnbau.

An verschiedenen Orten finden am 2. und 3. September eine Reihe von Veranstaltungen statt.

Familie Böhmer in Wallenhorst bietet im Rahmen der Osnabrücker Landpartie ihre Obstwiese für eine Radlerpause an. Der Hof liegt auf der Radroute zwischen Rulle und Icker. In der Scheune finden Teilnehmer eine Ausstellung des Naturfotografen Norbert Quindt.

Auch Ruller Haus beteiligt sich

Auch das Ruller Haus ist wieder dabei und bietet unter anderem Musik und einen Workshop zum Kränzchen binden. Dazu gibt es verschiedene Infostände rund um den Klimaschutz sowie Pizza, Getränke, Kaffee und Kuchen. Die Ruller Kirche bietet Führungen an.

Die Lechtinger Mühle ist geöffnet: Die Windmühle, die Motormühle, das Mausefallenmuseum und das Plaggenesch-Infozentrum können besichtigt werden. Außerdem ist der Mühlenladen geöffnet. An vielen weiteren Stationen gibt es offene Gartenpforten, Musik und Kleinkunst oder Workshops.

Das vollständige Programm gibt es unter os-landpartie.de.