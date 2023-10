Das Feuer war in einer Küche ausgebrochen. In einer ersten Mitteilung der Polizei hatte es geheißen, dass es in einem Mehrparteienhaus an der Köpenicker Straße brennt. Betroffen war eine Doppelhaushälfte, sagte eine Polizeisprecherin später. Der Alarm war um 7.19 Uhr bei den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei eingegangen. Im gesamten Haus habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, sagte Jannis Gervelmeyer von der Polizei am Vormittag.

Nach Angaben des Polizeisprechers ist niemand verletzt worden. Der Einsatz habe bereits um kurz vor 8 Uhr beendet werden können. Die Polizei beziffert den Schaden nach aktuellem Stand auf 5000 bis 10.000 Euro. Das Haus sei weiterhin bewohnbar.