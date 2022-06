„Freerider“ Tobias Klein führt im Bikepark am Piesberg Tricks vor. FOTO: Christoph Beyer Wo sich „Freerider“ austoben Bikepark am Wallenhorster Piesberg: Ein einzigartiges Projekt wird zehn Von Christoph Beyer | 10.06.2022, 08:00 Uhr

Gewagte Sprünge werden am Sonntag am Piesberg ebenso zu sehen sein, wie rasante Abfahrten. Mit einem Tag der offenen Tür begeht der dortige Bikepark seinen zehnjährigen Geburtstag. In dem weitläufigen Waldareal stellen Mountainbike-Sportler dann ihr Können unter Beweis.