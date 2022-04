„In Deutschland erhalten Frauen noch immer 23 Prozent weniger Lohn als Männer“, stellte Kreisfrauensprecherin Hanna Nauber fest. Gegen diese Entwicklung wende sich der SoVD in Niedersachsen. Nauber stellte den gut 60 Frauen rote Taschen vor, die auf die Lohndiskriminierung aufmerksam machen sollen. Am 25. März, dem internationalen „Equal Pay Day“, sollten die Aktiven die Tasche als Zeichen des Protestes tragen. Der Tag, der alljährlich auf die gleiche Bezahlung der Frauen aufmerksam machen möchte, findet stets Ende März statt. Bis dahin müssen die Frauen in Deutschland rechnerisch über den Jahreswechsel hinaus arbeiten, um auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt von Männern zu kommen, gab Nauber bekannt.

Ralf Haas vom Präventionsteam der Polizeiinspektion frischte das Wissen um Sicherheit im Alltag auf. Die meisten Gefahren entstehen durch Unachtsamkeit der Bürger, stellte der Polizeioberkommissar fest. Klingele es an der Haustür, und man erwarte keinen Besuch, schaue man erst mal durch den Türspion, riet Haas. Gebe sich ein Mann als Beschäftigter der Stadtwerke aus, der den Zählerstand ablesen wolle, sollte man zuerst nach dem Ausweis fragen. „Wer auf Nummer Sicherheit gehen will, ruft die Stadtwerke an und fragt, ob der Mitarbeiter dort beschäftigt ist“, sagte Haas. Zur Vorsicht mahnte er auch bei Telefonanrufen, die einen Gewinn versprechen. Niemals sollte man in solchen Fällen seine Kontonummer übermitteln. Haas machte darauf aufmerksam, dass die Polizei auf Wunsch Türen, Fenster und das Grundstück kostenlos auf Sicherheitsmängel untersucht.

Über die aktuellen Zuzahlungstarife der Krankenkassen informiert am 28. April eine Veranstaltung des SoVD. Im Kreishaus am Schölerberg wird dazu um 15 Uhr ein Referent der BEK die neuesten Zahlen vortragen. Am 7. Mai findet von 10 bis 17 Uhr eine allgemeine Sozialberatung des SoVD statt. Die Orte: Kreisbüro Osnabrück (Goethering 3), Ortsverband Bohmte (Bremer Straße 2) und Ortsverband Bohmte (Markt 6). In Melle ist am selben Tag die Sozialberatung auf dem Wochenmarkt.