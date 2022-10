Zu einem Betriebsunfall kam es am Donnerstagmorgen in einer Wallenhorster Firma. Symbolfoto: dpa/Nicolas Armer up-down up-down Wohl nur leicht verletzt Betriebsunfall in Hollage: Arbeiter steckt mit Bein in Maschine fest Von Anke Schneider | 27.10.2022, 12:14 Uhr

Zu einem Betriebsunfall kam es am Donnerstagmorgen in einer Firma in Wallenhorst-Hollage. Dort ist ein Mann mit seinem Bein in eine Maschine geraten.