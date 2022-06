Förster Alexander Feldmann am Stumpf einer gefällten Buche in Rulle. FOTO: Markus Pöhlking up-down up-down An südlicher Ortseinfahrt Gefällte Bäume in Rulle sorgen weiter für Fragen: Was sagt der Förster? Von Markus Pöhlking | 28.06.2022, 07:28 Uhr

Bald ein Jahr ist es her, dass es im Wald an der südlichen Ruller Ortseinfahrt deutlich lichter wurde. Noch immer fragen Anwohner im Rathaus und beim Forst: War das nötig? Und: Was geschieht eigentlich mit dem Totholz? Das sagt der Förster.