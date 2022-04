Leichter Trend zur Stadtvilla: In Wallenhorst erfreuen sich die Häuser ohne Dachschrägen einer zunehmenden Beliebtheit. (Symbolbild) FOTO: Christoph Schmidt/dpa Holzhütte, Stadtvilla, Fertighaus Neue Bautrends in Wallenhorst: Was ist eigentlich erlaubt? und | 13.04.2022, 16:15 Uhr Von Markus Pöhlking Ina Wemhöner | 13.04.2022, 16:15 Uhr

Stadtvilla, Fertighaus oder Holzhütte: Wer in Wallenhorst bauen will, muss eine Reihe von Vorschriften beachten. Welchen Rahmen geben sie vor - und was ist erlaubt?