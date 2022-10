Hohe Sachschäden, aber so gut wie keine Beute - dafür das Gefühl, nicht mehr sicher zu sein. Jörg Berelsmann berichtet über die Folgen der Einbrüche in seinen Filialen. Foto: Jörn Martens up-down up-down Einbruchserie in der Region Osnabrück „Gibt einem ein Scheißgefühl“: Bei Bäckerei Berelsmann wurde dreimal eingebrochen Von Alexander Kruggel | 19.10.2022, 05:30 Uhr | Update vor 9 Min.

Sie wollen Bares und hinterlassen dabei eine Spur der Verwüstung: Seit mehr als zwei Wochen wird in der Region Osnabrück eine Bäckerei-Filiale nach der nächsten aufgebrochen. Zwei Betroffene trauen sich jetzt, öffentlich davon zu erzählen, welchen Schaden die Verbrechen anrichten – an den Läden und an ihnen selbst.