Die Feuerwehr ist im Einsatz. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Technischer Defekt vermutet Auto brennt in Wallenhorst Von Niklas Golitschek | 02.09.2022, 08:44 Uhr

Am Freitagmorgen ist es in Wallenhorst im Motorraum eines Autos zu einer Brandentwicklung gekommen, die sich auf das Auto ausdehnte. Die Löscharbeiten dauern an.