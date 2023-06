In Wallenhorst-Hollage hat es am Samstagmittag gebrannt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wallenhorst up-down up-down Handwerkerarbeiten in Dachgeschoss Brand in Mehrfamilienhaus in Hollage: Wallenhorster Feuerwehr rückt aus Von Jessica von den Benken | 04.06.2023, 11:05 Uhr

Handwerkerarbeiten sollen am Samstagmittag in Wallenhorst einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst haben.