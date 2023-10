Vom 1. bis zum 30. November ist eine Anmeldung in den Wallenhorster Einrichtungen möglich, heißt es in einer Mitteilung. Diese muss online über die Internetseite wallenhorst.de/kita vorgenommen werden. Dort könnten Eltern neben der Wunscheinrichtung auch zwei in Frage kommende Alternativen sowie die benötigte Betreuungszeit angeben, heißt es. „Sofern nur eine Kindertagesstätte infrage kommt, können die Alternativangaben selbstverständlich entfallen.“ Zudem bestehe die Möglichkeit, sich auf eine Nachrückerliste einer Wunschkindertagesstätte setzen zu lassen. „Für individuelle Wünsche, Besonderheiten oder Mitteilungen darf das Feld ‚Was möchten Sie uns noch mitteilen?‘ am Ende des Onlineformulars gern genutzt werden“, teilt die Gemeinde mit.

Ab Ende Oktober soll auf der Kita-Seite der Gemeinde unter dem Menüpunkt „Informationen zur Online-Anmeldung“ eine Übersicht der frei werdenden Kapazitäten in den Kindertagesstätten veröffentlicht werden.

Kein Platz bekommen: Erneute Anmeldung erforderlich

Wer sein Kind bereits für das aktuelle Kita-Jahr angemeldet hatte und keinen Platz bekommen hat, muss für das neue Jahr erneut eine Anmeldung vornehmen. „Wichtig ist, dass alle Kinder, die bereits für das Kindergartenjahr 2023/2024 angemeldet waren und bisher noch keinen Platz bekommen haben, noch einmal angemeldet werden“, heißt es aus dem Rathaus. Auch Kinder, die von der Krippe in den Kindergarten wechseln, müssen erneut über das Onlineportal in der jeweiligen Kita angemeldet werden.

Auch ohne Internet Anmeldung möglich

Alle, die bis zum 30. November ihre Anmeldung über das Onlineportal eingeben, sollen von den Kindertagesstätten im Dezember eine Eingangsbestätigung bekommen. Bis zur endgültigen Zu- oder Absage müssen sich Eltern dann noch etwas gedulden: „Die eingehenden Anmeldungen werden durch die Leitungen der Kindertagesstätten geprüft und bis Ende Januar abschließend bearbeitet.“

Wer kein Internetzugang hat, dessen Kind kann trotzdem angemeldet werden. Die Gemeinde bittet Betroffene, sich an die Leitung der jeweiligen Kindertagesstätte oder an die Verwaltung zu wenden.

Ein wichtiger Hinweis von der Gemeinde für die Nutzer des Onlineportals: „Im November steht die Online-Plattform ausschließlich für Anmeldungen zum Beginn des Kindergartenjahres 2024/2025 zur Verfügung. Ab Dezember können Anmeldungen auch wieder für das laufende und folgende Kindergartenjahr übermittelt werden.“