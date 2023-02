Wo einst am Pyer Kirchweg 84 ein Getränkehandel zu finden war, ist nun ein Retourenshop eingezogen. Foto: Marcus Alwes up-down up-down In früherem Hollager Getränkemarkt Neu in Wallenhorst: Retourenshop „Second Chance“ bietet Amazon-Waren an Von Marcus Alwes | 24.02.2023, 12:00 Uhr | Update vor 50 Min.

Es tut sich etwas in Wallenhorst. In den Räumen eines ehemaligen Getränkehandels am Pyer Kirchweg ist nun der Retourenshop „Second Chance“ (Zweite Chance) zu finden.